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23.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 6431 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 970
  • 2. Московская область 215
  • 3. Санкт-Петербург 208
  • 4. Ростовская область 183
  • 5. Воронежская область 152
  • 6. Нижегородская область 147
  • 7. Ставропольский край 143
  • 8. Свердловская область 125
  • 9. Ханты-Мансийский АО 125
  • 10. Кемеровская область 125
  • 11. Ульяновская область 123
  • 12. Самарская область 111
  • 13. Саратовская область 108
  • 14. Волгоградская область 104
  • 15. Красноярский край 103
  • 16. Оренбургская область 102
  • 17. Пензенская область 95
  • 18. Краснодарский край 94
  • 19. Архангельская область 91
  • 20. Удмуртская Республика 84
  • 21. Республика Дагестан 83
  • 22. Республика Крым 81
  • 23. Алтайский край 79
  • 24. Республика Коми 78
  • 25. Челябинская область 78
  • 26. Ямало-Ненецкий АО 75
  • 27. Пермский край 74
  • 28. Мурманская область 73
  • 29. Иркутская область 73
  • 30. Омская область 73
  • 31. Хабаровский край 72
  • 32. Республика Алтай 70
  • 33. Забайкальский край 70
  • 34. Республика Саха (Якутия) 70
  • 35. Республика Калмыкия 69
  • 36. Приморский край 68
  • 37. Кировская область 66
  • 38. Республика Бурятия 65
  • 39. Новосибирская область 65
  • 40. Томская область 65
  • 41. Карачаево-Черкесская Республика 64
  • 42. Тюменская область 63
  • 43. Белгородская область 57
  • 44. Ленинградская область 55
  • 45. Орловская область 53
  • 46. Астраханская область 51
  • 47. Ярославская область 49
  • 48. Республика Ингушетия 49
  • 49. Ивановская область 45
  • 50. Вологодская область 44
  • 51. Республика Тыва 44
  • 52. Республика Карелия 43
  • 53. Магаданская область 43
  • 54. Кабардино-Балкарская Республика 41
  • 55. Калужская область 40
  • 56. Брянская область 39
  • 57. Рязанская область 39
  • 58. Тамбовская область 39
  • 59. Сахалинская область 39
  • 60. Костромская область 38
  • 61. Калининградская область 38
  • 62. Курская область 37
  • 63. Республика Хакасия 36
  • 64. Липецкая область 35
  • 65. Тверская область 35
  • 66. Республика Северная Осетия 34
  • 67. Республика Башкортостан 34
  • 68. Республика Мордовия 33
  • 69. Тульская область 32
  • 70. Владимирская область 31
  • 71. Новгородская область 30
  • 72. Курганская область 30
  • 73. Амурская область 28
  • 74. Чувашская Республика 27
  • 75. Республика Адыгея 26
  • 76. Камчатский край 25
  • 77. Псковская область 23
  • 78. Республика Марий Эл 23
  • 79. Республика Татарстан 21
  • 80. г.Севастополь 20
  • 81. Смоленская область 19
  • 82. Еврейская АО 15
  • 83. Чеченская Республика 5
  • 84. Ненецкий автономный округ 2
  • 85. Чукотский АО 2

Всего в России зарегистрировано 1 122 241 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Москва, Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%
  • 3. Псковская область, Иркутская область, Брянская область, Свердловская область, Владимирская область, Республика Башкортостан 0,4%
За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 5
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 1
  • Липецкая область 2
  • Московская область 6
  • Орловская область 2
  • Тверская область 1
  • Тульская область 2
  • Москва 16
  • Республика Коми 3
  • Калининградская область 1
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 3
  • Санкт-Петербург 15
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Крым 3
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 9
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 7
  • Республика Ингушетия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 2
  • Республика Марий Эл 1
  • Удмуртская Республика 3
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 2
  • Саратовская область 2
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Тыва 4
  • Алтайский край 4
  • Красноярский край 3
  • Иркутская область 1
  • Кемеровская область 7
  • Новосибирская область 5
  • Томская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2

За весь период по России умерло 19 799 человек.

За сутки из стационаров выписано 5 750 выздоровевших
  • Белгородская область 59
  • Брянская область 34
  • Владимирская область 19
  • Воронежская область 150
  • Ивановская область 23
  • Калужская область 23
  • Костромская область 26
  • Курская область 26
  • Липецкая область 26
  • Московская область 171
  • Орловская область 52
  • Рязанская область 25
  • Смоленская область 4
  • Тамбовская область 38
  • Тверская область 17
  • Тульская область 36
  • Ярославская область 90
  • Москва 1226
  • Республика Карелия 40
  • Республика Коми 67
  • Архангельская область 46
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Вологодская область 19
  • Калининградская область 14
  • Ленинградская область 28
  • Мурманская область 81
  • Новгородская область 33
  • Псковская область 32
  • Санкт-Петербург 105
  • Республика Адыгея 22
  • Республика Калмыкия 91
  • Республика Крым 59
  • Краснодарский край 47
  • Астраханская область 27
  • Волгоградская область 80
  • Ростовская область 139
  • Севастополь 12
  • Республика Дагестан 75
  • Республика Ингушетия 24
  • Кабардино-Балкарская Республика 14
  • Карачаево-Черкесская Республика 17
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Ставропольский край 121
  • Республика Башкортостан 80
  • Республика Марий Эл 11
  • Республика Мордовия 34
  • Республика Татарстан 36
  • Удмуртская Республика 76
  • Республика Чувашия 33
  • Пермский край 46
  • Кировская область 43
  • Нижегородская область 146
  • Оренбургская область 96
  • Пензенская область 51
  • Самарская область 167
  • Саратовская область 78
  • Ульяновская область 93
  • Курганская область 14
  • Свердловская область 63
  • Тюменская область 25
  • Ханты-Мансийский автономный округ 77
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Челябинская область 96
  • Республика Алтай 37
  • Республика Тыва 18
  • Республика Хакасия 42
  • Алтайский край 157
  • Красноярский край 83
  • Иркутская область 152
  • Кемеровская область 63
  • Новосибирская область 82
  • Омская область 77
  • Томская область 96
  • Республика Бурятия 68
  • Республика Саха (Якутия) 46
  • Забайкальский край 50
  • Камчатский край 7
  • Приморский край 66
  • Амурская область 39
  • Магаданская область 34
  • Хабаровский край 57
  • Сахалинская область 33
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 923 699 выздоровевших.

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