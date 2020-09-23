За сутки в России подтвержден 6431 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 970
- 2. Московская область 215
- 3. Санкт-Петербург 208
- 4. Ростовская область 183
- 5. Воронежская область 152
- 6. Нижегородская область 147
- 7. Ставропольский край 143
- 8. Свердловская область 125
- 9. Ханты-Мансийский АО 125
- 10. Кемеровская область 125
- 11. Ульяновская область 123
- 12. Самарская область 111
- 13. Саратовская область 108
- 14. Волгоградская область 104
- 15. Красноярский край 103
- 16. Оренбургская область 102
- 17. Пензенская область 95
- 18. Краснодарский край 94
- 19. Архангельская область 91
- 20. Удмуртская Республика 84
- 21. Республика Дагестан 83
- 22. Республика Крым 81
- 23. Алтайский край 79
- 24. Республика Коми 78
- 25. Челябинская область 78
- 26. Ямало-Ненецкий АО 75
- 27. Пермский край 74
- 28. Мурманская область 73
- 29. Иркутская область 73
- 30. Омская область 73
- 31. Хабаровский край 72
- 32. Республика Алтай 70
- 33. Забайкальский край 70
- 34. Республика Саха (Якутия) 70
- 35. Республика Калмыкия 69
- 36. Приморский край 68
- 37. Кировская область 66
- 38. Республика Бурятия 65
- 39. Новосибирская область 65
- 40. Томская область 65
- 41. Карачаево-Черкесская Республика 64
- 42. Тюменская область 63
- 43. Белгородская область 57
- 44. Ленинградская область 55
- 45. Орловская область 53
- 46. Астраханская область 51
- 47. Ярославская область 49
- 48. Республика Ингушетия 49
- 49. Ивановская область 45
- 50. Вологодская область 44
- 51. Республика Тыва 44
- 52. Республика Карелия 43
- 53. Магаданская область 43
- 54. Кабардино-Балкарская Республика 41
- 55. Калужская область 40
- 56. Брянская область 39
- 57. Рязанская область 39
- 58. Тамбовская область 39
- 59. Сахалинская область 39
- 60. Костромская область 38
- 61. Калининградская область 38
- 62. Курская область 37
- 63. Республика Хакасия 36
- 64. Липецкая область 35
- 65. Тверская область 35
- 66. Республика Северная Осетия 34
- 67. Республика Башкортостан 34
- 68. Республика Мордовия 33
- 69. Тульская область 32
- 70. Владимирская область 31
- 71. Новгородская область 30
- 72. Курганская область 30
- 73. Амурская область 28
- 74. Чувашская Республика 27
- 75. Республика Адыгея 26
- 76. Камчатский край 25
- 77. Псковская область 23
- 78. Республика Марий Эл 23
- 79. Республика Татарстан 21
- 80. г.Севастополь 20
- 81. Смоленская область 19
- 82. Еврейская АО 15
- 83. Чеченская Республика 5
- 84. Ненецкий автономный округ 2
- 85. Чукотский АО 2
Всего в России зарегистрировано 1 122 241 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чеченская Республика 0,2%
- 2. Москва, Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%
- 3. Псковская область, Иркутская область, Брянская область, Свердловская область, Владимирская область, Республика Башкортостан 0,4%
За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев
- Владимирская область 2
- Воронежская область 5
- Ивановская область 2
- Костромская область 1
- Липецкая область 2
- Московская область 6
- Орловская область 2
- Тверская область 1
- Тульская область 2
- Москва 16
- Республика Коми 3
- Калининградская область 1
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 15
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 9
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 7
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 3
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 2
- Саратовская область 2
- Курганская область 1
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Тыва 4
- Алтайский край 4
- Красноярский край 3
- Иркутская область 1
- Кемеровская область 7
- Новосибирская область 5
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
За весь период по России умерло 19 799 человек.
За сутки из стационаров выписано 5 750 выздоровевших
- Белгородская область 59
- Брянская область 34
- Владимирская область 19
- Воронежская область 150
- Ивановская область 23
- Калужская область 23
- Костромская область 26
- Курская область 26
- Липецкая область 26
- Московская область 171
- Орловская область 52
- Рязанская область 25
- Смоленская область 4
- Тамбовская область 38
- Тверская область 17
- Тульская область 36
- Ярославская область 90
- Москва 1226
- Республика Карелия 40
- Республика Коми 67
- Архангельская область 46
- Ненецкий автономный округ 4
- Вологодская область 19
- Калининградская область 14
- Ленинградская область 28
- Мурманская область 81
- Новгородская область 33
- Псковская область 32
- Санкт-Петербург 105
- Республика Адыгея 22
- Республика Калмыкия 91
- Республика Крым 59
- Краснодарский край 47
- Астраханская область 27
- Волгоградская область 80
- Ростовская область 139
- Севастополь 12
- Республика Дагестан 75
- Республика Ингушетия 24
- Кабардино-Балкарская Республика 14
- Карачаево-Черкесская Республика 17
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Ставропольский край 121
- Республика Башкортостан 80
- Республика Марий Эл 11
- Республика Мордовия 34
- Республика Татарстан 36
- Удмуртская Республика 76
- Республика Чувашия 33
- Пермский край 46
- Кировская область 43
- Нижегородская область 146
- Оренбургская область 96
- Пензенская область 51
- Самарская область 167
- Саратовская область 78
- Ульяновская область 93
- Курганская область 14
- Свердловская область 63
- Тюменская область 25
- Ханты-Мансийский автономный округ 77
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Челябинская область 96
- Республика Алтай 37
- Республика Тыва 18
- Республика Хакасия 42
- Алтайский край 157
- Красноярский край 83
- Иркутская область 152
- Кемеровская область 63
- Новосибирская область 82
- Омская область 77
- Томская область 96
- Республика Бурятия 68
- Республика Саха (Якутия) 46
- Забайкальский край 50
- Камчатский край 7
- Приморский край 66
- Амурская область 39
- Магаданская область 34
- Хабаровский край 57
- Сахалинская область 33
- Чукотский автономный округ 3
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 923 699 выздоровевших.