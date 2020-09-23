За сутки в России подтвержден 6431 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 970

2. Московская область 215

3. Санкт-Петербург 208

4. Ростовская область 183

5. Воронежская область 152

6. Нижегородская область 147

7. Ставропольский край 143

8. Свердловская область 125

9. Ханты-Мансийский АО 125

10. Кемеровская область 125

11. Ульяновская область 123

12. Самарская область 111

13. Саратовская область 108

14. Волгоградская область 104

15. Красноярский край 103

16. Оренбургская область 102

17. Пензенская область 95

18. Краснодарский край 94

19. Архангельская область 91

20. Удмуртская Республика 84

21. Республика Дагестан 83

22. Республика Крым 81

23. Алтайский край 79

24. Республика Коми 78

25. Челябинская область 78

26. Ямало-Ненецкий АО 75

27. Пермский край 74

28. Мурманская область 73

29. Иркутская область 73

30. Омская область 73

31. Хабаровский край 72

32. Республика Алтай 70

33. Забайкальский край 70

34. Республика Саха (Якутия) 70

35. Республика Калмыкия 69

36. Приморский край 68

37. Кировская область 66

38. Республика Бурятия 65

39. Новосибирская область 65

40. Томская область 65

41. Карачаево-Черкесская Республика 64

42. Тюменская область 63

43. Белгородская область 57

44. Ленинградская область 55

45. Орловская область 53

46. Астраханская область 51

47. Ярославская область 49

48. Республика Ингушетия 49

49. Ивановская область 45

50. Вологодская область 44

51. Республика Тыва 44

52. Республика Карелия 43

53. Магаданская область 43

54. Кабардино-Балкарская Республика 41

55. Калужская область 40

56. Брянская область 39

57. Рязанская область 39

58. Тамбовская область 39

59. Сахалинская область 39

60. Костромская область 38

61. Калининградская область 38

62. Курская область 37

63. Республика Хакасия 36

64. Липецкая область 35

65. Тверская область 35

66. Республика Северная Осетия 34

67. Республика Башкортостан 34

68. Республика Мордовия 33

69. Тульская область 32

70. Владимирская область 31

71. Новгородская область 30

72. Курганская область 30

73. Амурская область 28

74. Чувашская Республика 27

75. Республика Адыгея 26

76. Камчатский край 25

77. Псковская область 23

78. Республика Марий Эл 23

79. Республика Татарстан 21

80. г.Севастополь 20

81. Смоленская область 19

82. Еврейская АО 15

83. Чеченская Республика 5

84. Ненецкий автономный округ 2

85. Чукотский АО 2 Всего в России зарегистрировано 1 122 241 случай (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чеченская Республика 0,2%

2. Москва, Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%

3. Псковская область, Иркутская область, Брянская область, Свердловская область, Владимирская область, Республика Башкортостан 0,4% За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев Владимирская область 2

Воронежская область 5

Ивановская область 2

Костромская область 1

Липецкая область 2

Московская область 6

Орловская область 2

Тверская область 1

Тульская область 2

Москва 16

Республика Коми 3

Калининградская область 1

Ленинградская область 1

Мурманская область 3

Санкт-Петербург 15

Республика Калмыкия 2

Республика Крым 3

Краснодарский край 5

Астраханская область 2

Волгоградская область 2

Ростовская область 9

Севастополь 2

Республика Дагестан 7

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 2

Республика Марий Эл 1

Удмуртская Республика 3

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 3

Пензенская область 1

Самарская область 2

Саратовская область 2

Курганская область 1

Свердловская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Тыва 4

Алтайский край 4

Красноярский край 3

Иркутская область 1

Кемеровская область 7

Новосибирская область 5

Томская область 2

Республика Саха (Якутия) 2 За весь период по России умерло 19 799 человек. За сутки из стационаров выписано 5 750 выздоровевших Белгородская область 59

Брянская область 34

Владимирская область 19

Воронежская область 150

Ивановская область 23

Калужская область 23

Костромская область 26

Курская область 26

Липецкая область 26

Московская область 171

Орловская область 52

Рязанская область 25

Смоленская область 4

Тамбовская область 38

Тверская область 17

Тульская область 36

Ярославская область 90

Москва 1226

Республика Карелия 40

Республика Коми 67

Архангельская область 46

Ненецкий автономный округ 4

Вологодская область 19

Калининградская область 14

Ленинградская область 28

Мурманская область 81

Новгородская область 33

Псковская область 32

Санкт-Петербург 105

Республика Адыгея 22

Республика Калмыкия 91

Республика Крым 59

Краснодарский край 47

Астраханская область 27

Волгоградская область 80

Ростовская область 139

Севастополь 12

Республика Дагестан 75

Республика Ингушетия 24

Кабардино-Балкарская Республика 14

Карачаево-Черкесская Республика 17

Республика Северная Осетия - Алания 8

Ставропольский край 121

Республика Башкортостан 80

Республика Марий Эл 11

Республика Мордовия 34

Республика Татарстан 36

Удмуртская Республика 76

Республика Чувашия 33

Пермский край 46

Кировская область 43

Нижегородская область 146

Оренбургская область 96

Пензенская область 51

Самарская область 167

Саратовская область 78

Ульяновская область 93

Курганская область 14

Свердловская область 63

Тюменская область 25

Ханты-Мансийский автономный округ 77

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Челябинская область 96

Республика Алтай 37

Республика Тыва 18

Республика Хакасия 42

Алтайский край 157

Красноярский край 83

Иркутская область 152

Кемеровская область 63

Новосибирская область 82

Омская область 77

Томская область 96

Республика Бурятия 68

Республика Саха (Якутия) 46

Забайкальский край 50

Камчатский край 7

Приморский край 66

Амурская область 39

Магаданская область 34

Хабаровский край 57

Сахалинская область 33

Чукотский автономный округ 3 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 923 699 выздоровевших. Путин: Россия готова бесплатно поставить вакцину для сотрудников ООН