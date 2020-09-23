За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 44 человека

Минобороны обнародовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Они говорят, что число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции снова выросло.

По сведениям на вечер 23 сентября, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 44 военнослужащих. Общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, начиная с марта достигла в армии и на флоте 11 837 человек.

Кроме того, 40 829 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 476 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей. 343 пациента лежат в военных госпиталях. Пять человек изолированы по месту службы. Семеро лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 121 изолированы на дому.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 6169 пациентам, из которых более тысячи гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.