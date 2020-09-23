Несмотря на общее сокращение подростковой преступности в стране, с каждым годом растет число тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершают подростки. О причинах этого, а также о негативном влиянии на детей деструктивных движений, опасного контента в Сети говорилось на координационном совещании руководства правоохранительных органов в Генпрокуратуре.

Кроме Генерального прокурора Игоря Краснова, директора ФСБ Александра Бортникова, главы МВД Владимира Колокольцева и руководителей других правоохранительных ведомств в нем приняла участие и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Игорь Краснов назвал одной из острых проблем передачу негативной информации через интернет при отсутствии эффективного контроля за транслируемым контентом. По словам Генпрокурора, с его помощью дети не только вовлекаются в преступную деятельность, деструктивные молодежные движения, но и сами становятся жертвами преступлений. Речь идет о так называемых закрытых "группах смерти" в соцсетях, которые начинаются как эксклюзивный квест, а по факту заканчиваются сломанной психикой или доведением подростков до суицида.

В то же время глава надзорного ведомства обратил внимание и на упущения в организации профилактики в образовательных учреждениях, органах опеки и попечительства, комиссиях по делам несовершеннолетних. По его мнению, они занимают особое место среди причин, влияющих на преступность среди несовершеннолетних и совершение преступлений против них.

Так, в прошлом году выросло число преступных посягательств в отношении детей. По сравнению с 2018 годом их число увеличилось на 3,4 процента - с 96 150 до 99 382. От них пострадал 107 571 ребенок, при этом в возрасте до 14 лет - 66 048 детей. В целом же уровень подростковой преступности за последние десять лет сократился более чем в 2 раза. В 2019 году несовершеннолетними совершено 41 548 преступлений - это почти на 5 процентов меньше, чем в 2018-ом.

Игорь Краснов заявил о необходимости принятия комплексных мер, прежде всего превентивного характера, для нейтрализации криминальных угроз в подростковой среде.

Предложено закрепить на законодательном уровне понятие "криминальная субкультура"

Кроме того, он предложил закрепить на законодательном уровне такое понятие, как "криминальная субкультура". И при установлении факта вовлечения в нее несовершеннолетних считать это обстоятельство отягчающим наказание.