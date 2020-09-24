Авиастроительный концерн Airbus из-за пандемии переживает худшие времена за всю историю своего существования. Так считает его генеральный директор Гийом Фори.

В этих условиях руководство Airbus намерено пойти на чрезвычайные меры: к лету будущего года рабочих мест лишатся 15 тысяч человек, из которых 4248 живут во Франции, остальные в Германии, Британии и Италии. Но, как заявил Гийом Фори в интервью радиоканалу RTL, из-за ухудшения ситуации вряд ли удастся обойтись только "добровольными увольнениями", что предполагает солидные компенсации, о чем шла речь пару месяцев тому назад. А это значит, что людей станут увольнять в приказном порядке без этих выплат и отправлять на госпособие по безработице. Глава Airbus назвал вопрос о выживании главного европейского производителя самолетов вполне реальным. Весной товарооборот концерна упал на 80 процентов: заказчикам было передано всего 14 самолетов вместо 75. Сейчас концерн запрограммировал сокращение производства на 40 процентов. Как предполагают в его дирекции, полностью выйти из пике и достигнуть прежнего уровня деловой активности Airbus сможет не ранее, чем через пять лет.