Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков официально стал главным тренером "Томи".

- Александр Кержаков прилетел в Томск и подписал контракт с клубом до конца сезона-2020/21, - сообщил РИА Томск представитель пресс-службы команды, которая выступает в ФНЛ.

"Томь" объявила о расторжении контракта с Василием Баскаковым "по обоюдному согласию сторон" 7 сентября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев.

Ожидается, что на ближайшем домашнем матче "Томи" с ярославским "Шинником", который состоится 27 сентября, команду будет возглавлять уже Кержаков. Тренерскую карьеру Александр начал в 2017 году. В 2018-м стал старшим тренером юношеской сборной России.

После 11 туров чемпионата Футбольной национальной лиги "Томь" занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав три очка и не одержав ни одной победы.