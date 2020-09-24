Редкие артефакты подняли с затонувшего у берегов Израиля корабля

Подводные археологи подняли со дна чрезвычайно редкую мачту и паруса из овечьей шерсти с корабля времени поздней античности, который полтора тысячелетия назад затонул у побережья Израиля.

Как сообщает The Jerusalem Post, место древнего кораблекрушения находится у северного побережья Израиля. Его обследовали подводные археологи из Хайфского университета и Института морских исследований. Самой увлекательной и ценной находкой оказалась мачта, изучение которой способно пролить новый свет на мореплавание и судостроение в период поздней античности.

"Эта мачта - крайне уникальная находка, - считает соавтор исследования Мааян Коэн, докторант кафедры морских цивилизаций Хайфского университета. - Я даже не могу выразить словами, насколько это редкое открытие".

Найденная мачта представляет собой отдельный крюк со шкивами. Это была часть оснастки корабля, затонувшего в период с середины VII до середины VIII века нашей эры. Сообщается, что подобный артефакт обнаружен впервые в практике подводной археологии.

Ученые объяснили, почему находка так важна для науки. Дело в том, что в древних письменных источниках встречаются иллюстрации. На них изображены корабли именно с такими мачтами. Но до сих пор не было ни одного археологического доказательства существования подобных приспособлений. По сути, они существовали только на бумаге.

Подобные мачты, судя по иллюстрациям, использовались на судах латинского типа. Они позволяли использовать особые паруса, что вкупе с латинским же вооружением давало им преимущество в сражениях. Вероятно, затонувшее судно, о котором идет речь, принадлежало Византийской империи.

Кстати, вместе с мачтой со дна были подняты остатки парусов и канатов, детальное описание которых исследователи также приводят в своей статье. Приятно удивила ученых их хорошая сохранность. Артефакты провели под водой 15 веков, но почти не пострадали. Видимо, все это время их от порчи надежно защищал морской песок, не пропускавший кислород и воду, которые могли бы уничтожить эти артефакты.

К слову, из-за песка работы подводных археологов растянулись на три года. Чтобы не повредить артефакты, песок убирали очень аккуратно, слой за слоем. Дополнительные проблемы дайверам создало то, что место кораблекрушения находится там, где сталкиваются два течения.

Каждый поднятый со дна артефакт дал исследователям важную информацию, которая приоткрывает тайны мореплавателей тех времен. Например, анализ показал, что паруса были изготовлены из овечьей шерсти очень высокого качества. А найденные бревна оказались покрыты циновкой, что свидетельствует о том, что "кто-то очень хорошо заботился об этом корабле".

Исследователи пока не установили, кто именно плыл на корабле, но кое-что о нем уже узнали. По их мнению, данное судно было торговым. Его маршрут проходил через Левант, обширную историческую область, на территории которой сегодня расположено сразу несколько стран. Вероятно, это судно заходило в Египет, Израиль и на Кипр.

Археологи также нашли глиняные кирпичи. Вероятно, это остатки древней печи, при помощи которой моряки готовили себе пищу. Это тоже очень редкая и важная находка, поскольку она дает новую информацию о повседневной жизни на борту корабля в эпоху поздней античности.