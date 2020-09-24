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24.09.2020 07:26
Рубрика: В мире

Банк Австралии выплатит рекордный штраф за подозрительные транзакции

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийский банк Westpac в четверг договорился с властями страны о выплате рекордного штрафа в 1,3 миллиарда австралийских долларов (900 миллионов долларов США) за крупнейшее в стране нарушение законов об отмывании денег. Если он будет одобрен судебными властями Австралии, это станет самым большим гражданским штрафом в истории австралийских корпораций.

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В 2019 году австралийский орган по надзору за финансовыми преступлениями заявил, что банк не смог надлежащим образом отчитаться о многочисленных международных транзакциях. По данным регулятора, сумма незарегистрированных транзакций в период с 2013 по 2019 год составила более 11 миллиардов австралийских долларов. При этом, некоторые выплаты были потенциально связаны с эксплуатацией детей. Большинство нарушений также касалось несвоевременного сообщения банком международных переводов регулирующему органу, как того требует закон. Westpac - второй по величине австралийский банк.

Вместе с тем, сумма штрафа могла быть больше, сообщает ВВС. Как отмечается в заявлении финансового регулятора, в сделках были найдены тысячи нарушений закона, каждая из которых влечет за собой максимальный штраф в размере 21 миллиона австралийских долларов. Westpac самостоятельно сообщил о нарушениях в Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Austrac) в прошлом году. Банк также сообщил акционерам о ведущемся расследовании, которое может привести к большим финансовым убыткам для корпорации. Бывший исполнительный директор и председатель Westpac покинули свои посты в прошлом году из-за скандала.

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