Банк Австралии выплатит рекордный штраф за подозрительные транзакции

Австралийский банк Westpac в четверг договорился с властями страны о выплате рекордного штрафа в 1,3 миллиарда австралийских долларов (900 миллионов долларов США) за крупнейшее в стране нарушение законов об отмывании денег. Если он будет одобрен судебными властями Австралии, это станет самым большим гражданским штрафом в истории австралийских корпораций.

В 2019 году австралийский орган по надзору за финансовыми преступлениями заявил, что банк не смог надлежащим образом отчитаться о многочисленных международных транзакциях. По данным регулятора, сумма незарегистрированных транзакций в период с 2013 по 2019 год составила более 11 миллиардов австралийских долларов. При этом, некоторые выплаты были потенциально связаны с эксплуатацией детей. Большинство нарушений также касалось несвоевременного сообщения банком международных переводов регулирующему органу, как того требует закон. Westpac - второй по величине австралийский банк.

Вместе с тем, сумма штрафа могла быть больше, сообщает ВВС. Как отмечается в заявлении финансового регулятора, в сделках были найдены тысячи нарушений закона, каждая из которых влечет за собой максимальный штраф в размере 21 миллиона австралийских долларов. Westpac самостоятельно сообщил о нарушениях в Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Austrac) в прошлом году. Банк также сообщил акционерам о ведущемся расследовании, которое может привести к большим финансовым убыткам для корпорации. Бывший исполнительный директор и председатель Westpac покинули свои посты в прошлом году из-за скандала.