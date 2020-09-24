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24.09.2020 00:45
Рубрика: Спорт

Никола не подвел

Звездные новички помогли ЦСКА одержать крупную победу на старте сезона
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8269)
В среду в новом сезоне баскетбольной Единой лиги стартовал один из главных фаворитов чемпионата, московский ЦСКА. В гостях армейцы крупно обыграли казахстанскую "Астану" - 93:60.
Матч против "Астаны" стал для звездного Торнике Шенгелии официальным дебютом в составе ЦСКА. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Несмотря на то что для обеих команд это был первый официальный матч с марта, на разницу в классе исполнителей сей факт никак не повлиял. Плюс сказались объективные обстоятельства: из-за карантина на подготовку к старту у казахстанцев фактически была всего пара недель. В итоге "Астана" сколько могла пыталась держать ритм гостей, но уже к концу первой четверти счет был 30:15 в пользу москвичей. На этом ЦСКА не успокоился: к большому перерыву преимущество армейцев достигло 21 очка (50:29), и впоследствии продолжало увеличиваться.

Одним из немногих минусов этого вечера для гостей стала травма звездного новичка Торнике Шенгели, который уже в самом началевстречи был вынужден присесть на скамейку. А вот другой дебютант ЦСКА, серб Никола Милутинов провел очень яркий матч. Центровой начал карьеру в армейском клубе с дабл-дабла, то есть набрал более десяти пунктов минимум по двум показателям: у него 15 очков и 12 подборов.

- У нас были свои цели по работе в защите - мы их не выполнили, особенно в третьей четверти, которую проиграли со счетом 22:23, - даже несмотря на крупную победу греческий рулевой ЦСКА Димитрис Итудис нашел повод для критики. - Хорошо сыграли в атаке, но я не удовлетворен нашей игрой в защите.

Между тем

Авторитетный портал Eurohoops сформировал традиционный рейтинг европейских баскетбольных чемпионатов. Как и в прошлом году, Единая лига заняла в нем второе место, уступив лишь испанскому первенству. "Единая лига остается самой богатой в Европе, а это значит, что там играют топ-клубы и топ игроки", - говорится в комментарии к рейтингу.

Баскетболисты "Зенита" обыграли "Химки" на старте Единой лиги ВТБ
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