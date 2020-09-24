Bloomberg заявил о лидерстве России на рынке пшеницы

В последние годы Россия продемонстрировала ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что за 20 лет Россия из страны - импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок.

Российское зерно покупают более ста стран, включая Египет, Филиппины, Саудовскую Аравию. А недавно к этому списку присоединился Алжир (третий в мире импортер зерна), что авторы статьи назвали "прорывом", пишет РИА Новости.

Директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсвор подчеркнул, что Россия приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти. Ожидается, что в этом году будет экспортировано свыше 37 миллионов тонн российской пшеницы.

В публикации также говорится о том, что за десять Россия лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США. Так, например, в Египте, на Россию приходится 80% выигранных тендеров.

Bloomberg обращает внимание на прогресс российских аграриев, которые использовали растущие доходы для покупки удобрений и первоклассного оборудования. Глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов отметил, что российское зерно настолько хорошего качества, что россияне год за годом открывают все новые рынки.