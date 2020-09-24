Чемпион мира по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев подерется с немцем Адамом Дaйнесом 11 декабря в Москве. Об этом сообщил портал Boxing Scene.

Очередная защита Бетербиева уже переносилась несколько раз. Соперник тоже поменялся. Изначально Артур должен был провести поединок с китайцем Мэн Фаньлунем в Канаде 28 марта. Но из-за пандемии планы сорвались. Бой перенесли в Екатеринбург и назначили на 25 сентября. Из-за визовых сложностей Фаньлун отказался. Новым соперником Бетербиева стал Дайнес. Однако их встреча 23 октября в Москве не состоялась. Россиянин сломал ребро на тренировке.

Последний раз Бетербиев выходил на ринг в октябре 2019 года, когда победил украинца Александра Гвоздика и объединил пояса. Бой Артура в Москве будет первым поединком нашего чемпиона в России.