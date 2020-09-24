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24.09.2020 18:11
Рубрика: Общество

Более 100 тысяч слушателей за рубежом получили цифровую поддержку российских вузов

Текст: Мария Набиркина

Цифровые проекты российских университетов - онлайн-курсы, виртуальные конкурсы и олимпиады, кружки "собрали" за прошедший год более 100 тысяч слушателей. Речь о проектах, которые поддержаны грантами Россотрудничества в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

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- Образовательные проекты, которые были запланированы Россотрудничеством задолго до карантина, сейчас, в эпоху нового онлайна стали как никогда актуальны: студенты, школьники, преподаватели могут более эффективно готовиться по программам обучения, находясь в любой точке мира, - рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. - У России есть несколько блестящих историй, которые работают на наше имя: великая русская классическая культура и все, что связано с точными науками, IT и цифровыми технологиями. И это один из важных способов продвижения нашей страны в мире.

Всего в "портфеле" 27 проектов - это и хакатон для юных инженеров от МГТУ им. Баумана, и мотивационные образовательные онлайн-программы от Финуниверситета при Правительстве РФ, и конкурс "Закачай знания!" для учителей, которые преподают не только русский язык как иностранный, но еще математику, технологию, информатику, а также образовательный сервис для привлечения иностранных студентов в российские вузы "Учись в России!" и многие другие.

География охвата - 46 государств, среди которых не только страны СНГ и Европы, но и США, и страны Латинской Америки, Азии. Важно, что большая часть проектов направлена в первую очередь на то, чтобы помочь учителям.

- Это принципиально важно особенно сейчас, когда многие перешли на онлайн-обучение. От того, как преподаватель сможет донести до ученика зарубежной школы преимущества обучения в России, во многом зависит интерес молодежи к нашей стране, - подчеркнул заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

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Он также особо отметил, что иностранные школьники, участвуя в проектах, настолько "включаются" и повышают свой уровень подготовки, что в будущем вполне "могут претендовать на приоритетный порядок поступления в российские вузы".

Россотрудничество продолжит поддерживать образовательные проекты и в будущем. Уже известно, что ключевым направлением в 2021 году станет "Русский язык".

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