Более 60 тысяч японцев лишились работы из-за коронавируса

В Японии более 60 тысяч человек потеряли работу на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

По официальной информации, число местных граждан, которые с января этого года лишились постоянного дохода, составило более 60 тысяч человек. При этом реальное значение может быть даже больше. Специалисты прогнозируют, что такая тенденция в ближайшее время сохранится.

Японский минздрав прорабатывает возможные пути поддержки пострадавшего населения.