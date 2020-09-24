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24.09.2020 10:40
Рубрика: В мире

Более 60 тысяч японцев лишились работы из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии более 60 тысяч человек потеряли работу на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

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По официальной информации, число местных граждан, которые с января этого года лишились постоянного дохода, составило более 60 тысяч человек. При этом реальное значение может быть даже больше. Специалисты прогнозируют, что такая тенденция в ближайшее время сохранится.

Японский минздрав прорабатывает возможные пути поддержки пострадавшего населения.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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