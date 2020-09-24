Борисов: Программа поддержки нефтесервиса заработает в 2020 году

Со стороны правительства все необходимые решения для поддержки нефтесервисных компаний приняты, и они смогут воспользоваться этим механизмом в 2022-2023 годах, сказал в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Все решения для поддержки нефтесервисных компаний и сохранения темпов их работы после выхода из сделки ОПЕК+ приняты", - сказал вице-премьер. Он считает, что в выигрыше окажутся все субъекты: и банки, которые предоставят нефтяным компаниям достаточно большой объем средств под надежные гарантии, и нефтедобывающие компании, которые после восстановления спроса могут очень быстро нарастить объемы добычи углеводородов, и нефтесервисные компании, потому что они не потеряют рабочую силу, сохранят квалификацию, место на рынке.

Для поддержки нефтесервиса будет создан фонд незаконченных скважин, который позволит сохранить рабочую загрузку и платежеспособность предприятий. Российские нефтянники закажут услуги и оборудование для подготовки новых скважин у нефтесервисных компаний в большем объеме, чем это необходимо в 2020-2021 годах. По словам Борисова, бурение производится уже сейчас. Скважины пробурят без ввода их в эксплуатацию, который будет осуществляться позднее, по мере восстановления спроса и роста добычи нефти.