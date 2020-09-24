Борису Беккеру грозит семь лет тюрьмы

Знаменитому немецкому теннисисту Борису Беккеру грозит семь лет тюремного заключения по обвинению в сокрытии активов, включая квартиру в престижной лондонском районе Челси и 1,2 миллиона фунтов стерлингов наличными.

Трехкратный чемпион Уимблдона Борис Беккер, признанный банкротом в июне 2017 года, в четверг предстал перед магистратским судом Вестминстера по обвинению в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации, сообщает Guardian. Сторона обвинения сообщила, что Беккер владел квартирой в квартале Coleherne Court в Челси, а также двумя элитными объектами недвижимости в Германии, которые не были задекларированы в период с июня по октябрь 2017 года, когда слушалось дело о его банкротстве. Прокурор также заявил, что теннисная звезда конца прошлого столетия скрывала долг на сумму 754 190 фунтов стерлингов и банковский счет на 1,2 миллиона фунтов стерлингов, а также 75 тысяч акций фирмы Breaking Data Corp.

52-летний Беккер, прибыв в суд в черной маске с логотипом Stronger Together ("Сильнее вместе"), отверг 19 обвинений в свой адрес в предполагаемом сокрытии активов. Судья напомнил, что, если Беккера о признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Дело было передано в суд Саутварка, где 22 октября ему предстоит итоговые судебные слушания. Беккер, который остановился в роскошном пентхаусе в Баттерси, на юго-западе Лондона, планирует вылететь в Мюнхен на следующей неделе. Он был освобожден под условный залог с условием пребывания в Баттерси и необходимости уведомить об отъезде за границу Службу по делам о банкротстве, которая занимается его делом.

Беккер ворвался на теннисный небосклон в 1985 году, когда стал самым молодым чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде в возрасте 17 лет и семи месяцев. Он стал первым чемпионом этого турнира из Германии и первым, кто не был посеян в двадцатке лучших. Бывший №1 в мировом теннисном рейтинге и шестикратный чемпион турниров Большого шлема, Беккер за 16 лет профессиональной теннисной карьеры завоевал 49 титулов в одиночном разряде. Беккер был избран в Международный зал теннисной славы в 2003 году и регулярно выступает в качестве эксперта и комментатора телеканала BBC.