В январе в Лондоне начнутся испытания, в рамках которых добровольцев специально заразят коронавирусом для проверки эффективности разрабатываемых вакцин.

Как сообщает газета The Financial Times, сначала волонтеров вакцинируют, а спустя примерно месяц им введут дозу вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Заявку на участие в испытаниях уже подали около двух тысяч жителей Альбиона. Все это будет проходить при финансовой поддержке властей и под руководством Имперского колледжа Лондона. Пока организаторы окончательно не решили, где будут проходить исследования. Возможно, они состоятся в 24-местной клинике в лондонском районе Уайтчепел, которую предварительно разделят на три зоны по восемь коек в каждой, чтобы тестировать сразу три вакцины одновременно. Испытуемых изолируют от внешнего мира примерно на месяц. Как отмечает The Financial Times, им могут заплатить более 3750 фунтов. Не исключено, что впоследствии для испытаний потребуются здания с большей площадью.

Сейчас перед исследователями стоят две задачи. Во-первых, им предстоит выбрать подходящий штамм вируса, чтобы тот генетически совпадал с тем, который "ходит" среди населения. Во-вторых, нужно правильно рассчитать допустимую дозу вируса, чтобы после введения она не нанесла серьезного ущерба иммунной системе участников эксперимента. Кроме того, как отмечают специалисты, важно иметь "спасительное лекарство" для предотвращения развития у добровольцев серьезных заболеваний.