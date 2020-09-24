Будьте осторожнее. Обновление испортило iPhone

Владельцы выпущенных в сентябре 2016 года смартфонов iPhone 7 и 7 Plus столкнулись со сбоями в работе камеры после обновления iOS до четырнадцатой версии. Часть из них сообщила о проблемах на официальном форуме Apple.

По словам пострадавших, при открытии камеры в iOS 14 вместо изображения показывается черный фон. Кроме того, отказывается работать и встроенная вспышка, в том числе в режиме фонарика. Выключения и принудительная перезагрузка не решают проблему.

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В некоторых устранить сбой можно, выставив таймер отсрочки съемки на 3 секунды и подождав полминуты, однако срабатывает этот способ не у всех.

Еще одна проблема, с которой столкнулись пользователи - снижение времени автономной работы после перехода на iOS 14. Об этом пишет Daily Express.

Как утверждает один из владельцев iPhone, которого цитирует издание, его XR за час разрядился со 100 до 40 процентов. Однако само издание полагает, что в течение некоторого времени после обновления такое поведение смартфонов можно считать нормальным. Устройства заново индексируют хранящуюся информацию, обновляют приложения, что вызывает повышенный расход заряда.