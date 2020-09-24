CAS удовлетворил апелляции российских биатлонисток Романовой и Вилухиной

В четверг, 24 сентября, Спортивный арбитражный суд в Лозанне огласил свой вердикт по обвинению трех российских биатлонисток - Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой в нарушении антидопинговых правил.

На официальном сайте CAS опубликовано решение, согласно которому Романова и Вилухина признаны невиновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в России. Кроме того, сохраняется серебряная медаль Вилухиной, которую она завоевала на Играх-2016 в спринте.

Апелляция Ольги Зайцевой удовлетворена частично. Ее результат на ОИ-2014 аннулирован, а сборная России лишена серебра в женской эстафетной гонке. В то же время CAS снял с завершившей в 2015 году карьеру спортсменки пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.