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Чем кнопочный телефон лучше смартфона. Пять наглядных примеров

Текст:   Антон Благовещенский
24.09.2020,  
11:36
Фото: Nokia Фото: Nokia
Фото: Nokia

Далеко не всем нужны возможности, которыми обладают смартфоны - многим хватает функциональности обычных кнопочных моделей. Изобилие простейших "звонилок" в салонах связи и интернет-магазинах полностью подтверждает этот тезис.

Фото: Nokia

Почему же люди предпочитают кнопочные аппараты?

1. Их не так жалко потерять. Те, кто часто оказывается на природе, знают, что потерять или забыть что-то очень просто. Остаться без смартфона за 10-15 тысяч рублей не так обидно, как потерять "звонилку" за две-три тысячи.

2. Их нужно гораздо реже заряжать. Кнопочные модели, которые потребляют в разы меньше энергии, живут без подзарядки неделями. Смартфон же, если пользоваться им не очень активно, протянет от силы несколько дней.

3. Испортить или повредить кнопочный телефон гораздо сложнее. У них меньше экран (первое, что страдает при падении), а аккумулятор чаще всего можно оперативно вынуть при попадании аппарата в воду, чтобы защитить внутренности от коррозии (у современных смартфонов аккумуляторы чаще всего несъемные). К перепадам температур простые кнопочники также более устойчивы.

4. Цифры и буквы на экране кнопочной "звонилки" обычно крупнее и четче, чем на дисплее смартфона. Это удобно для пожилых людей, которым символы в приложении "Телефон" на смартфоне часто кажутся мелкими. Некоторые смартфоны поддерживают визуальные темы с крупными значками, но многие под такое не заточены.

5. Кнопочные модели содержат меньше "чувствительной" информации. В них нет номеров кредитных карт, не хранятся пароли и так далее. Удаленно взломать такие девайсы и похитить какие-то данные невозможно. Так что с точки зрения безопасности это практически идеальные устройства.

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Кстати, "бабушкофон" назвали именно так неспроста. Очень часто пожилым людям комфортнее пользоваться небольшим устройством с физическими кнопками, о подзарядке которого не нужно думать ежедневно. Тем, кто хочет, чтобы родственники были на связи, лучше подарить им планшет с мобильным доступом в интернет.

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