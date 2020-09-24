Чемпион мира Дракслер может продолжить карьеру в российском клубе

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Германии Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в России. 27-летний футболист французского "ПСЖ" может перейти в "Зенит" или "Краснодар". Об этом сообщил комментатор канала "Матч ТВ" Нобель Арустамян.

По его данным, клуб из Санкт-Петербурга не смог договориться с ЦСКА о покупке Николы Влашича и продолжил поиски атакующего центрального полузащитника.

"Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить "Зенит", - Юлиан Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020. "Зенит" находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Арустамяна, следит за Дракслером и "Краснодар", которому предложили этого игрока. Трансферная стоимость Дракслера составляет 24 млн евро. Однако в "Зените" факт переговоров опровергли. Генеральный директор Александр Медведев заявил Sport24, что это всего лишь слухи.