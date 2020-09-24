ЦРУ хотело использовать молнию в качестве оружия

В документе говорится, что некий ученый-метеоролог, его имя до сих пор засекречено, предложил ЦРУ концепцию управляемой молнии. Проект подразумевал использование "искусственных лидеров" из тонких металлических проводов, чтобы "вызывать разряды там, где и когда мы этого хотим".

"Искусственные лидеры" - ионизированная проволока, диаметром в несколько тысячных дюйма и длиной в несколько миль, должна была доставляться в эпицентр шторма самолетами или ракетами. Затем катушка с проводами сбрасывалась на парашюте и вела за собой разряды молнии до конечной цели. Разряд напряжением около 300 миллионов вольт должен гарантировано уничтожить намеченный объект и не вызвать подозрения у спецслужб противника.

"В 1967 году этот план не казался слишком уж надуманным. Американские ВВС уже участвовали в неудачной операции Popeye для изменения погоды во Вьетнаме, чтобы увеличить количество осадков и затопить тропу Хо Ши Мина, используемую для снабжения партизан Вьетконга", - пишет обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг.

Однако, возникла проблема - как доставить притягивающие молнии провода точно к цели, так как вероятность поражения составляла 1 : 500 000. ЦРУ отказалось от фантастичного проекта.

Кстати

В сентябре 2019 года в США рассекретили документы 1960-1970 годов о планах использования в шпионских миссиях зверей и птиц. С помощью почтовых голубей, например, предполагалось следить за судостроительными верфями в Ленинграде, где, по данным ЦРУ, шло изготовление советских атомных подводных лодок. Операция получила кодовое название Tacana.