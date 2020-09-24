На выходных состоятся матчи девятого по счету тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Главный из них пройдет на Песчаной, где в столичном дерби ЦСКА встретится с "Локомотивом".

В последний раз эти команды играли между собой в середине июля. Одолев армейцев (2:1), "красно-зеленые" забронировали себе место в Лиге чемпионов и лишили ЦСКА всяческих шансов на попадание в тройку.

Впрочем, в том матче "Локомотив" взял три очка во многом благодаря Алексею Миранчуку, оформившему дубль. Теперь Миранчук - игрок итальянской "Аталанты", а "железнодорожники" без него выглядят не так здорово, как в концовке прошлого сезона.

- Миранчук был их главной звездой. Всегда, когда уходит лучший футболист, команда чуть-чуть слабеет. Но у них есть куча игроков высокого уровня. Их результаты за последние три года говорят сами за себя. Уверен, нам предстоит очень тяжелое дерби, как всегда и бывает, - считает полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.

Бистрович прав: в последнее время армейцам приходится очень непросто в матчах с "Локомотивом". В предыдущих шести встречах между ними "красно-синие" оказывались сильнее дважды и потерпели два поражения, причем на своем поле.

Если говорить о нынешней форме команд, то, безусловно, фаворитом стоит признать ЦСКА. Подопечные Виктора Гончаренко одержали три победы подряд и поднялись уже на третье место. Отличную форму набрал хорват Никола Влашич, надежен Игорь Акинфеев, да и новички клуба достаточно быстро адаптировались к новой обстановке.

Ну а "Локомотив" пока нестабилен. Конечно, на команде сказался уход Миранчука. Плюс "красно-зеленым" не везет с травмами: на долгий срок выбыл Дмитрий Баринов, не сыграет с ЦСКА Гжегож Крыховяк. В общем, проблем у Марко Николича хватает. А тут еще и групповой этап Лиги чемпионов все ближе.

Очевидно, что "Локомотиву" нужно усиление. В первую очередь - в линии атаки. По последним данным, финалист чемпионата мира-2018, экс-форвард "Баварии" и "Ювентуса" Марио Манджукич уже в ближайшее время должен перейти в стан "железнодорожников". Не исключены и другие трансферы, но пока официальной информации на этот счет нет.

Непростой матч в девятом туре предстоит "Спартаку": "красно-белые" отправятся в гости к "Тамбову", которому в прошлом сезоне команда Доменико Тедеско дважды уступила. Особенно запомнился второй поединок, когда на своем поле москвичи дважды вели в счете, но проиграли.

- Когда чемпионат начинался, понимал, что со "Спартаком" у нас будет самая сложная игра. Мы сейчас для них - как красная тряпка для быка. Ждем этой встречи с нетерпением, - отметил главный тренер тамбовчан Сергей Первушин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Другой вопрос, что "Спартак" на старте нынешнего сезона уж очень хорош. За исключением дерби с ЦСКА, в котором "красно-белые" вели в счете, но в итоге проиграли, москвичи выглядят солидно. Отсюда и такой результат - команда Тедеско делит лидерство с "Зенитом". А на прошлых выходных спартаковцы достаточно уверенно победили в Казани набравший неплохую форму "Рубин" (2:0).

- Очень важные три очка. В Казани всегда непросто играть. Ребята проявили характер, не пропустив даже после удаления Маслова. Они показали, что могут играть через не могу, переносить тяготы и лишения. Это придает сил. Что касается травмированных, то надеюсь на возвращение Жиго к матчу с "Тамбовом", - подчеркнул Тедеско после победы над "Рубином".

Интересно будет понаблюдать за тем, как сыграют "Зенит" и "Уфа". В прошлом туре питерцы неожиданно потеряли очки с "Уралом" (1:1), ведя в счете. Благодаря этой осечке "Спартак" сравнялся по набранным очкам с "сине-бело-голубыми". Что касается уфимцев, то они продолжают свое падение в турнирной таблице. На данный момент команда Вадима Евсеева идет на 14-м месте, хотя в прошлом сезоне она едва не пробилась в еврокубки.

Напомним: в таблице РПЛ лидируют "Зенит" и "Спартак" (по 17 очков), далее идут ЦСКА (16) и "Сочи" (15). У "Динамо", "Краснодара" и "Ростова" в активе по 14 очков.

Добавим, что накануне "Ростов" провел матч третьего (предпоследнего) квалификационного раунда Лиги Европы дома против израильского "Маккаби" (Хайфа). Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

26 сентября, суббота, "Матч ТВ"

19.30 "Сочи" - "Краснодар". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.50 "Тамбов" - "Спартак". Прямая трансляция.

16.25 "Зенит" - "Уфа". Прямая трансляция.

27 сентября, воскресенье, "Матч ТВ"

18.30 ЦСКА - "Локомотив". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.50 "Арсенал" - "Ростов". Прямая трансляция.

16.25 "Ахмат" - "Урал". Прямая трансляция.

18.55 "Ротор" - "Рубин". Прямая трансляция.