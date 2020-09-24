Пятая ракетка мира Даниил Медведев, посеянный первым на грунтовом турнире в Гамбурге, вылетел из сетки прямо на старте соревнований.

Россиянин сенсационно проиграл 22-летнему французу Уго Умберу, занимающему 41-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 3:6. Матч не продлился даже полутора часов. Прошлый сезон Умбер завершил на молодежном Next Gen в Милане, в январе 2020-го взял титул на турнире ATP. В этом сезоне у него вообще неплохое соотношение выигранных и проигранных матчей - 14:8. Что касается Медведева, то после окончания паузы он дошел до четвертьфинала турнира в Цинциннати, перенесенного в Нью-Йорк, и до полуфинала US Open. Но это было на харде. А на грунт Даниил не выходил с прошлогоднего "Ролан Гарроса".

- Даниил - очень серьезный соперник. Но я был готов к этому матчу, сумел показать хороший уровень тенниса, - цитирует Умбера официальный сайт ATP. - Я так рад, что наконец смог одолеть игрока топ-10. Это одна из моих самых больших побед на данный момент.

Накануне во второй круг с трудом пробился Карен Хачанов, но все-таки дожал хозяина кортов Яна-Леннарда Штруффа - 7:6 (7:5), 4:6, 7:5. В "Инстаграме" Карен прокомментировал исход встречи. "Трудный и нервный матч! Рад, что боролся и смог победить", - написал он по-английски, а потом добавил понятную его русским подписчикам оценку: - Валидольная победа.