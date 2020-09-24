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Рубрика: Общество

Ковид на жительство

Для прививки от коронавируса больше не нужен московский полис
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8269)
Столичные власти изменили порядок записи на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Как сообщила вчера заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, московский полис добровольцам теперь иметь необязательно. Получить вакцину могут не только москвичи, имеющие его, но и жители других регионов России и даже иностранцы, которые работают или живут в Москве.

- Москва - это агломерация, в которой учатся, работают и живут в том числе люди из разных регионов России и граждане иностранных государств, - прокомментировала новшество заммэра. - Поэтому все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений. Иметь московский полис ОМС необязательно. Это позволит значительно расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования. Важно, чтобы участники находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение.

Участники испытаний должны находиться в Москве - так легче обеспечить контроль состояния

Напомню, правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России пригласили всех желающих бесплатно принять участие в исследовании первой российской вакцины против COVID-19. Столица намерена провести это испытание c участием 40 тысяч добровольцев. Желающих принять в нем участие гораздо больше - подали заявки свыше 60 тысяч человек. Первым 700 участникам испытаний прививку уже сделали. Все они сейчас находятся под контролем столичного центра телемедицины.

60 тысяч желающих принять участие в испытании первой российской вакцины против COVID-19 уже подали заявки. Первым 700 участникам испытаний прививку уже сделали

Но, как сразу предупредили медики, далеко не все подавшие заявку смогут получить желанную прививку. Среди сразу оговоренных ограничений: это человек, не болеющий ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 и не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщины должны еще иметь отрицательный тест на беременность. И мужчины, и женщины смогут принять участие в испытаниях, если в следующие три месяца не планируют зачатие.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Кто и когда может сделать прививку от COVID-19

Но и при соблюдении этих условий врачи могут отказать человеку в вакцинации против коронавируса из-за проблем со здоровьем, выявившихся в ходе предварительного осмотра. А вот сделать прививку от гриппа могут практически все - вакцинация в столице стартовала с 1 сентября и проходит во всех городских поликлиниках и в мобильных пунктах возле метро. Около 1,5 миллиона москвичей за первые три недели уже сделали укол. Они могут быть уверены, что по крайней мере от одной опасной инфекции уже защищены.

Подать заявку на участие в исследовании вакцины против COVID-19 можно на mos.ru. Вакцинация проходит бесплатно. Узнать место и время работы прививочных пунктов можно на сайте депздрава - mosgorzdrav.ru/antivirus.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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