Если питомца изымают за долги, то страдают не только животные, но и их хозяева, отметил Крашенинников. Авторы собрали статистику, согласно которой для 83% россиян питомец - член семьи. Депутат добавил, что у органов власти и организаций, осуществляющих изъятие, отсутствуют надлежащие условия для содержания домашних животных. Так что принятие поправок будет настоящим актом гуманизма, резюмировал парламентарий.

Еще в конце 2018 года законодатели определили, что животное не является вещью - оно способно испытывать боль и страдания, говорится в пояснительной записке. Запрет на изъятие питомцев по исполнительным листам предлагается прописать в Гражданском процессуальном кодексе. Пока в соответствующей статье упомянуты только сельскохозяйственные животные, на которых нельзя обращать взыскание.

Инициаторы также напомнили, что за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы. Так что принятие проекта позволит оградить сотрудников, которые занимаются изъятием животных "из семьи", от наказания за возможные преступления.