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Рубрика: Власть

Друг дороже денег

В Госдуму внесен проект о запрете изымать питомцев за долги
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Животные, которых отбирают у должников, нередко после этого содержатся в неподобающих условиях. Депутаты Госдумы решили защитить и питомцев, и их хозяев. Законопроект о запрете изымать домашних животных за долги внесли в ГД глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Если питомца изымают за долги, то страдают не только животные, но и их хозяева, отметил Крашенинников. Авторы собрали статистику, согласно которой для 83% россиян питомец - член семьи. Депутат добавил, что у органов власти и организаций, осуществляющих изъятие, отсутствуют надлежащие условия для содержания домашних животных. Так что принятие поправок будет настоящим актом гуманизма, резюмировал парламентарий.

Фото: iStock
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Еще в конце 2018 года законодатели определили, что животное не является вещью - оно способно испытывать боль и страдания, говорится в пояснительной записке. Запрет на изъятие питомцев по исполнительным листам предлагается прописать в Гражданском процессуальном кодексе. Пока в соответствующей статье упомянуты только сельскохозяйственные животные, на которых нельзя обращать взыскание.

Инициаторы также напомнили, что за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы. Так что принятие проекта позволит оградить сотрудников, которые занимаются изъятием животных "из семьи", от наказания за возможные преступления.

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