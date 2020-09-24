Два российских Ту-160 пролетели над Беларусью в рамках учений

В четверг два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь" Дальней авиации ВКС России, поднявшись с аэродрома Энгельс в Саратовской области, совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ Республики Беларусь.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны РФ, этот рейд был выполнен в рамках совместного белорусско-российского учения "Славянское братство-2020". Причем авиационное прикрытие наших стратегических бомбардировщиков в воздухе осуществляли истребители соседнего государства.

Напомним, что ранее в соответствии с замыслом совместных маневров на территорию Беларуси прибыли батальонно- тактические группы Тульской, Псковской и Ивановской дивизий ВДВ. Всего - более 900 солдат и офицеров со штатным оружием и боевой техникой.

В Минобороны РФ также сообщили, что сейчас, в ходе активной фазы учения, наши и белорусские военнослужащие отрабатывают на полигоне "Гожский" под Гродно и на полигоне "Брестский" задачи по десантированию, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.