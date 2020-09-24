Двое полицейских ранены в Луисвилле во время беспорядков

При стрельбе в американском штате Луисвилл ранения получили два сотрудника полиции. Огонь по стражам порядка открыли неизвестные во время акций протеста, передает телеканал WLKY со ссылкой на данные правоохранительных органов.

"Ранее сообщалось об одном пострадавшем офицере полиции. Информации о состоянии здоровья пока нет. К месту, где были ранены полицейские, направлены бойцы спецназа. Сотрудники бюро окажут содействие в проведении расследования", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Столкновения между протестующими и полицией начались в Луисвилле, после того как в суде полицейскому предъявили обвинения по делу о смерти афроамериканки Брионны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. Протестующие сочли обвинения недостаточными, поскольку полицейского не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь в том, что во время операции он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.

Для разгона демонстрантов задействовали силы Национальной гвардии США. Мэр города Грег Фишер объявил о введении на территории Луисвилла комендантского часа. Полиция штата заявила о задержании подозреваемого в нападении на стражей порядка.