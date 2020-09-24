Financial Times: Британских добровольцев заразят COVID-19 для испытания вакцин

Власти Великобритании протестируют вакцины на добровольцах, которых специально заразят коронавирусом. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники, участвующие в проекте.

Уточняется, что добровольцам сначала введут вакцину, а спустя месяц в контролируемых условиях введут дозу вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, пишет РИА Новости. Эти исследования, по данным источников, могут начаться в январе 2021 года в безопасном карантинном учреждении Лондона. Принять участие записались уже около двух тысяч потенциальных добровольцев.

Это будут первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых здоровых участников намеренно заразят коронавирусом для оценки эффективности экспериментальных вакцин.

Сейчас в Великобритании над вакциной работают два научных центра, однако сроки из создания пока неизвестны. Группа оксфордских ученых ранее сообщала, что может получить вакцину уже в сентябре, а исследователи лондонского Imperial College заявляли, что разработают вакцину к весне 2021 года.