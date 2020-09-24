Физлиц могут приравнять к иноагентам за сбор данных для зарубежных структур

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает приравнять физических лиц к иностранным агентам за сбор информации в интересах иностранных структур, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Мы предлагаем дать правовую возможность приравнивать к иноагентам физлиц, которые занимаются сбором информации политического и прочего характера на территории РФ в пользу иностранных структур", - сказал сенатор РИА Новости​​​.

Он также считает, что такой гражданин "должен встать на регистрацию в Минюсте, зарегистрировать свою деятельность", а также отчитаться о доходах.

По словам Климова, эта мера носит ответный характер и повторяет положение американского законодательства.