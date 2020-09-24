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24.09.2020 23:03
Рубрика: В мире

Француженку избили за ношение юбки в Страсбурге

Текст: Максим Макарычев

Французская полиция начала расследование инцидента, в ходе которого 22-летняя жительница Страсбурга была избита средь бела дня за ношение юбки. Фотография с синяками на лице Элизабет была размещена в Twitter-аккаунте издания France Bleu Alsace и вызвала бурю негодования во Франции.

Элизабет сказала, что ее ударили по лицу "три человека, которые были раздражены тем, что я ношу юбку". Двое из трех мужчин держали ее, а третий ударил ее по лицу, оставив ей синяк под глазом. Затем, по ее словам, мужчины, чьих лиц она не запомнила, скрылись, сообщает ВВС. Она сказала, что свидетелями инцидента были более десятка человек, но никто из них не вмешался в ситуацию.

Правительство Франции назвало этот "очень серьезный инцидент неприемлемым". Младший министр внутренних дел страны Марлен Скьяппа, которая отвечает за гражданство и ранее занималась вопросами равенства, посетила Страсбург, чтобы обсудить с местными властями вопрос обеспечения безопасности женщин в общественных местах. "Женщину никогда не бьют из-за того, что она носит юбку. Женщину бьют, потому что есть люди, которые являются женоненавистниками, сексистами и агрессивными. Они освобождаются от любых законов и правил вежливости, избивая женщин", - отметила Скьяппа.

Фото: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL / AFP
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Она также призвала людей вызывать полицию, если они стали свидетелями каких-либо инцидентов в виде уличного преследования женщин в общественных местах.

France Bleu Alsace сообщила, что в среду в другом французском городе, Мюлузе, две женщины подверглись нападению после того, как мужчина сказал одной из них, что ее наряд "слишком короткий". Обе женщины ждали трамвай, когда злоумышленник сказал молодой женщине в мини-шортах: "Разве ты не хочешь одеться еще короче?" Затем он ударил девушку, после чего она упала на землю. Нападавшему было предписано выполнить 75 часов общественных работ.

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