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24.09.2020 10:32
Рубрика: Экономика

Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"

Текст: Игорь Зубков
Глава Сбербанка Герман Греф представил новый бренд Сбербанка - "Сбер" и новый логотип экосистемы "Сбер".
Фото: Сбербанк TV Фото: Сбербанк TV
Фото: Сбербанк TV

Они отражают стремление к экономии времени и комфорту клиентов за счет синергии самых разных финансовых и нефинансовых сервисов из экосистемы "Сбера".

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В фирменном знаке осталось самое главное от "банковского наследия" "Сбера", объяснил Греф, открывая СберКонф: галочку - символ целеустремленности и ориентированности на пользу человеку, круг - символ сфокусированности на потребностях людей. Логотип меняет свои цвета слева направо и сверху вниз, но преобладают оттенки зеленого.

"Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся", - сказал Греф.

"Сбер" оценивает дополнительные расходы на внедрение нового бренда в 2,5 млрд рублей в течение 5-6 лет. "Из существенных дополнительных инвестиций - только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах", - сообщает "Сбер".

Фото: РИА Новости
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Изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания. Значительных затрат на имиджевую рекламу также не планируется.

Новый бренд и фирменный стиль разрабатывался в партнерстве с международным агентством Landor&Fitch при участии российских дизайн-студий "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и других.

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