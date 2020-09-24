Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"

Они отражают стремление к экономии времени и комфорту клиентов за счет синергии самых разных финансовых и нефинансовых сервисов из экосистемы "Сбера".

В фирменном знаке осталось самое главное от "банковского наследия" "Сбера", объяснил Греф, открывая СберКонф: галочку - символ целеустремленности и ориентированности на пользу человеку, круг - символ сфокусированности на потребностях людей. Логотип меняет свои цвета слева направо и сверху вниз, но преобладают оттенки зеленого.

"Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся", - сказал Греф.

"Сбер" оценивает дополнительные расходы на внедрение нового бренда в 2,5 млрд рублей в течение 5-6 лет. "Из существенных дополнительных инвестиций - только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах", - сообщает "Сбер".

Изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания. Значительных затрат на имиджевую рекламу также не планируется.

Новый бренд и фирменный стиль разрабатывался в партнерстве с международным агентством Landor&Fitch при участии российских дизайн-студий "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и других.