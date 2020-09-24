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24.09.2020 17:30
Рубрика: Власть

Банк расплатится

Граждане смогут в упрощенном порядке взыскать деньги с банкиров-нарушителей
Текст: Владислав Куликов
Судебные приставы начнут получать по электронным каналам решения финансового омбудсмена, вынесенные в пользу граждан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующий законопроект сейчас дорабатывается в правительстве.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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"Функции финансового омбудсмена - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями в тех случаях, когда претензии возникли у потребителя", - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

К примеру, если банк или страховая компания посчитают, что гражданин не выполняет свои обязательства или действует неправомерно, они должны подать заявление в суд. Если же инициатор спора гражданин, то он может обратиться к финансовому омбудсмену.

"Уполномоченный вправе разбирать споры на сумму до 500 тысяч рублей. Решение финансового омбудсмена будет обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде. Для гражданина подобный порядок означает сокращение судебных расходов и временных издержек. Принятие и рассмотрение обращений потребителей осуществляется финансовым уполномоченным бесплатно. Срок рассмотрения обращения регламентирован законом и составляет 15 рабочих дней", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что судебные механизмы защиты для человека также остаются доступны, но после рассмотрения дела финансовым омбудсменом. С 31 мая прошлого года служба финансового омбудсмена начала рассматривать споры по ОСАГО, с 27 ноября обязательный досудебный порядок был введен для всех остальных видов страхования. С 1 января 2020 года служба финансового омбудсмена разбирает претензии к микрофинансовым организациям.

Фото: iStock
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Потребитель может обратиться к финансовому уполномоченному с денежным требованием в отношении МФО, например, о взыскании излишне уплаченных процентов за пользование займом.

Как показывает практика, часто граждане жалуются, что микрофинансовые организации заставляют их платить комиссии за выдачу займа и перечисление денег на карту. Но такие комиссии незаконны, и добиться их возвращения можно достаточно оперативно, обратившись к финансовому уполномоченному.

В службе финансового омбудсмена приводят такой пример: жительница Санкт-Петербурга взяла заем в размере 23 000 рублей, из которых МФО удержала 575 рублей в виде комиссии за перечисление денежных средств на банковскую карту женщины. После погашения задолженности она обратилась к финансовому уполномоченному, который признал взимание данной комиссии необоснованным и удовлетворил ее требование о возврате удержанной комиссии.

"С января 2021 года обязательное досудебное разбирательство у финансового омбудсмена вводится для споров граждан с банками, ломбардами, независимыми пенсионными фондами и кредитно-потребительскими кооперативами. Система электронного взаимодействия, через которую документы будут направляться судебным приставам, полностью защищена от несанкционированного доступа и искажения информации", - пояснил Владимир Груздев.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Теоретически граждане с исполнительными листами могут прийти и напрямую в банки, где есть счета компаний-должников. Но в тех случаях, когда это невозможно по каким-то причинам, в дело вступят приставы.

Адвокат Вячеслав Голенев согласен с тем, что досудебная процедура повышает защиту прав граждан.

"В целом такую инициативу можно поддержать, - сказал он. - Судебное разбирательство - это в первую очередь издержки. На адвоката, на госпошлину, на нотариальные и почтовые расходы и т.п. Поэтому обязательная досудебном процедура не только разгрузит суды, но создаст дополнительную гарантию защиты права граждан в виде образования административной предсудебной инстанции - службы финансового уполномоченного". По его словам, банки часто неверно считают кредитный процент, неустойки, пени, штрафы, завышая их размер относительно реальной обязанности клиентов.

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