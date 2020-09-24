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24.09.2020 16:13
Рубрика: Культура

Группа "Кино" перенесла концерты на следующий год

Текст: Инга Бугулова
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Концерты группы "Кино", воссоединившейся после 30-летнего перерыва, в этом году не состоятся. Сообщение о том, что график выступлений пришлось скорректировать из-за действующих ограничений на массовые мероприятия, появилось в официальном аккаунте группы. Новые даты назначены на 2021 год.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Первые концерты группа "Кино" планировала сыграть уже совсем скоро - в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Риге выступления были запланированы на октябрь и ноябрь. Но даты пришлось сдвинуть.

"Мы переносим наши октябрьские и ноябрьские концерты на первую половину 2021 года. Мы откладывали это решение сколько могли, но сейчас уже точно понятно, что этой осенью нигде нельзя будет проводить события на десять тысяч зрителей", - отмечается в сообщении группы.

Музыканты также заверили, что им самим не терпится представить материал, работа над которым идет уже два года, но нужно "еще немного подождать".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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На странице группы в ВКонтакте по такому случаю появилось видеообращение, где сын Виктора Цоя Александр обращается к поклонникам легендарного коллектива. На записи также можно услышать кусочек нового концертного исполнения песни "Стук".

Новые даты тура теперь такие: 7 февраля - Минск, затем - два концерта в Санкт-Петербурге (13 и 14 февраля), далее Киев (13 марта) и Нижний Новгород (17 апреля). В Москве "Кино" дважды сыграет весной - 14 и 15 мая, а Ригу посетит уже 19 июня.

Культура Музыка Рок

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