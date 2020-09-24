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Текст:   Марина Трубилина 
13:33 24.09.2020

Хуснуллин: Никакой всероссийской реновации нет

Речи о проведении всероссийской реновации жилья нет, подчеркнул, выступая на заседании девелопмент-клуба "Итоги пандемии. Курс на эффективный девелопмент" вице-премьер Марат Хуснуллин. Обновление жилищного фонда будет проходить в рамках программ расселения аварийного и непригодного для проживания жилья.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В осеннюю сессию, надеется Хуснуллин, будет принят закон о расширении механизмов расселения ветхого и аварийного жилья, в том числе в рамках комплексного развития территорий. Имеется в виду, уточнила пресс-служба вице-премьера, внесенный на прошлой неделе в Госдуму законопроект о поправках в Градостроительный, Земельный и Жилищный кодексы, который многие называют законом о реновации.

Фото: Еvgenyatamanenko / istock
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Сейчас есть много сдерживающих факторов, мешающих расселению, этим законом эти факторы будут минимизированы. "Для крупных городов, для миллионников, мы считаем, что это будет безусловно работать очень эффективно. Есть такие примеры", - сказал Хуснуллин о законопроекте. "Надеемся, что в осеннюю сессию этот закон будет принят. И у нас откроется большой рынок развития внутри городов", - добавил он. При этом вице-премьер подчеркнул, что в закон во время обсуждения в Госдуме могут внесены изменения. "Пока могу точно сказать - там целый ряд мерприятий, чтобы ускорить расселение аварийного фонда", - сказал он. Среди предложений, по его словам - увеличение строительства, возможность покупки жилья на вторичном рынке, создание дополнительных финансовых инструментов, комплексное развитие территорий, где есть аварийное жилье, вместе с инвесторами.

До 2024 года планируется расселить 10 млн квадратных метров аварийного жилья. Однако, отметил Хуснуллин, аварийных домов с каждым годом становится всё больше. В нынешнюю программу входит жилье, признанное аварийным до 2017 года. К моменту окончания программы появится еще около 12 млн "квадратов" аварийных домов.

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