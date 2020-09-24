Всероссийской реновации жилья не будет, но механизмы расселения аварийных домов необходимо усовершенствовать. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на заседании девелопмент-клуба "Итоги пандемии. Курс на эффективный девелопмент".

На прошлой неделе в Госдуму был внесен проект поправок в Градостроительный, Земельный и Жилищный кодексы, который многие назвали законом о всероссийской реновации. Однако, подчеркнул на заседании Хуснуллин, речи о проведении всероссийской реновации нет. Обновление жилищного фонда будет проходить в рамках программ расселения аварийных и непригодных для проживания домов.

Законопроект лишь расширяет механизмы расселения ветхого и аварийного жилья, в том числе в рамках комплексного развития территорий. Сейчас есть много сдерживающих факторов, мешающих расселению, этим законом такие факторы будут минимизированы. "Для крупных городов, для миллионников, мы считаем, что это будет безусловно работать очень эффективно. Есть такие примеры", - сказал Хуснуллин о законопроекте. "Надеемся, что в осеннюю сессию этот закон будет принят. И у нас откроется большой рынок развития внутри городов", - добавил он.

При этом вице-премьер подчеркнул, что в законопроект во время обсуждения в Госдуме могут быть внесены изменения. "Пока могу точно сказать - там целый ряд мероприятий, чтобы ускорить расселение аварийного фонда", - сказал он. Среди предложений, по его словам, - увеличение строительства, возможность покупки жилья на вторичном рынке, создание дополнительных финансовых инструментов, комплексное развитие территорий, где есть аварийное жилье, вместе с инвесторами.

До 2024 года планируется расселить 10 млн квадратных метров аварийного жилья. Однако, отметил Хуснуллин, аварийных домов с каждым годом становится все больше. В нынешнюю программу входит жилье, признанное аварийным до 2017 года. К моменту окончания программы появится еще около 12 млн "квадратов" аварийных домов.

Также до конца года в правительстве предполагают разобраться со статусом апартаментов - что это такое, как их признавать, как рассчитывать нормы социальной инфраструктуры. Предполагается продолжить работу в рамках регуляторной гильотины - до конца года перевести еще 2-3 тысячи строительных норм в разряд рекомендательных.

Кроме того, правительство намерено продлевать программу льготной ипотеки, которая, заработав в период пандемии, позволила привлечь в отрасль около 500 млрд рублей. "До 1 ноября подберем информацию, соберем, что у нас получилось, какие это дало эффекты. После этого примем, как мы дальше будем и на каких условиях работать по этой программе", - пояснил вице-премьер.

Благодаря мерам господдержки строителей отставание от прошлого года по вводу жилья постепенно сокращается - с 7% по итогам первого полугодия до 5% по итогам 8 месяцев нынешнего года. До 2030 года, планируют в правительстве, в стране должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья (при общей площади ныне существующего жилья в 3,8 млрд "квадратов"). Ставится планка выйти на показатель в строительство 0,82 кв. м на человека в год, сообщил вице-премьер. "Цифры пугающие. Но в то же время 10 регионов страны этот показатель сегодня уже перевыполняют. Это возможно", - сказал он, приведя в пример Ульяновскую и Белгородскую области. Еще один ключевой показатель - улучшение жилищных условий 5 млн семей в год. Под улучшением понимаются все сделки с недвижимостью - и ипотека, и обмен, и аренда, и капитальный ремонт, уточнил Хуснуллин.