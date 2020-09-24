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24.09.2020 18:55
Рубрика: Общество

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Иностранцы могут остаться в России без переоформления документов до 15 декабря
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 президент России Владимир Путин разрешил иностранцам и лицам без гражданства с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания остаться в России без продления необходимых документов на срок до 15 декабря этого года.

Соответствующий указ вступил в силу 16 сентября, но известно о нем стало только накануне.

Документ также замораживает до 15 декабря 2020 года сроки добровольного выезда граждан иностранных государств из Российской Федерации, против которых принято решение об административном выдворении.

До этой даты не будут приниматься решения о выдворении за пределы России, о депортации или передаче иностранному государству, а также решения о сокращении срока временного пребывания, лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании виз, выдаче разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание и видов на жительство.

Исключение составят граждане, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушившие российское законодательство и создающие угрозы национальной безопасности РФ.

Кроме того, президентский указ разрешает свободно покидать Россию зарубежным гражданам, у которых в период после 14 марта 2020 года истек срок годности документов, удостоверяющих личность. Их выезд разрешен, если иностранцы собираются вернуться на родину, не проезжая транзитом через территорию других государств.

Отмечается, что решение главой государства принято в связи с "необходимостью урегулировать правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России во время пандемии коронавируса".

Изначально Владимир Путин принял ряд послаблений для "застрявших" в России из-за коронавируса иностранных граждан еще в апреле. Тогда им разрешили оставаться в России с 15 марта по 15 июня включительно без продления визы и других документов, по которым они въехали в страну. В течение этого времени работодателям также позволили нанимать иностранцев, у которых нет разрешения на работу в России.

Позже президент продлил срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства до 15 сентября.

Напомним, в связи с глобальной эпидемией коронавируса Россия закрыла границы и приостановила авиасообщение с другими странами. Полеты разрешались лишь для возвращения на родину, а также по другим уважительным причинам. С появлением лекарств и вакцины от COVID-19 ограничения на полеты в другие страны начали постепенно снимать.

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