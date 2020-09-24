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24.09.2020 13:01
Рубрика: Общество

К концу года будет производиться 10 млн доз вакцины "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная
Производство первой российской вакцины от COVID-19 будет наращиваться, и к декабрю достигнет 10 млн доз в месяц. Об этом сообщил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Производственные мощности НИЦ имени Гамалеи (здесь был разработан препарат "Спутник V") позволяют производить не более 2-3 млн единиц вакцины. Поэтому РФПИ подключает к производству коммерческих партнеров - крупные российские биофармпредприятия.

Фото: iStock
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Так, вакцину будут производить в компании BIOCAD, где в начале сентября ввели в строй новый мощный промышленный комплекс.

"Компания BIOCAD с начала пандемии неоднократно заявляла, что готова стать индустриальным партнером для любого проекта, нацеленного на разработку вакцины от коронавируса, - прокомментировал подписание соглашения директор BIOCAD Дмитрий Морозов.- Мы внимательно ознакомились с результатами наших коллег и убедились, что исследования вакцины, проведенные коллективом научного института под руководством Александра Гинцбурга, показали, что это рабочая версия, достаточно эффективная и безопасная для того, чтобы обеспечить прививку граждан России". По мнению Морозова, массовый выпуск вакцины позволит ученым завершить третью (пострегистрационную) стадию клинических исследований, начать поставки препарата в регионы России, а также за рубеж.

Помимо производства жидкой вакцины в дальнейшем будет выпускаться лиофилизированная (в виде порошка), эта форма менее требовательна к условиям хранения и использовать ее предполагается в труднодоступных регионах.

"Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у Центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну, - рассказал Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи. - Теперь, когда к нам подключилась компания BIOCAD, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах".

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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