Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал корреспонденту "РГ", какие важнейшие нормативно-правовые акты его коллеги намерены рассмотреть в осеннюю сессию.

В программе военной ипотеки участвуют более полумиллиона человек из всех силовых структур России. Их список постоянно расширяется. Фото: Юлия Майорова

Речь, в частности, идет о доработке проекта изменений в Закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". На конец прошлого года в этой программе участвовали более 530 тысяч кадровых военных. Свыше 240 тысяч из них с ее помощью приобрели собственную крышу над головой.

"Законопроект содержит много новелл, - рассказал сенатор. - Планируется, в частности, предоставлять участникам военной ипотеки собранные в банках на их именных счетах средства и деньги, дополняющие эти накопления, единым платежом через ФГКУ "Росвоенипотека".

Кроме того, парламентарии могут законодательно закрепить право участия в этой программе тех служивых, кто использовал накопления для покупки или строительства жилья, но по факту ранее был ошибочно отнесен к участникам ипотечной системы.

Сенаторам также необходимо уточнить основания для включения в эту программу прапорщиков. Что же касается солдат и сержантов, обучающихся в военных вузах, то, по словам Бондарева, они станут участниками военной ипотеки на общих основаниях после окончания ведомственных училищ и академий.

Сенатор отдельно рассказал о том, как законодатели собираются отстаивать права членов семей военнослужащих. Скажем, человек был исключен из накопительно-ипотечной системы, но после увольнения из армии погиб или умер, не успев воспользоваться начисленными ему жилищными деньгами. Предлагается так изменить закон, чтобы эти средства могли получить его близкие родственники.

За участниками военной ипотеки, которые приобрели жилье по данной программе, также могут сохранить право на получение компенсации за поднаем квартиры или на получение служебных метров.

"Будем готовить законодательную инициативу об установлении новой памятной даты России, - добавил Бондарев. - 21 ноября предлагаем объявить Днем военной присяги". В этот день в 1721 году Петр Первый издал указ "Об учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".