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24.09.2020 13:08
Рубрика: В мире

Калифорния запретит с 2035 года продажу машин с двигателями внутреннего сгорания

Текст: Юрий Когалов
В американском штате Калифорния с 2035 года будет запрещена продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими как на бензине, так и на дизеле. Такое решение принял губернатор Гэвин Ньюсом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его мнению, это поможет достичь поставленную им цель по сокращению выбросов парниковых газов на 35 процентов в ближайшие 15 лет. Согласно имеющимся данным, именно на автомобильный транспорт приходится половина всех выбросов вредных веществ в штате, что ежедневно приводит к образованию смога в Лос-Анджелесе и Калифорнийской долине. По словам Ньюсома, пришло время отказаться от ископаемого топлива.

Фото: Tesla/Handout via REUTERS
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"Это наиболее эффективный шаг, который мы могли бы предпринять для борьбы с изменением климата", - заявил губернатор. "Слишком много десятилетий мы позволяли автомобилям загрязнять воздух, которым дышат наши дети и семьи. Калифорнийцам не следует беспокоиться о том, что наши автомобили вызывают у наших детей астму. Наши автомобили не должны усугублять лесные пожары и создавать новые. Из-за них не должны таять ледники и подниматься уровень моря, угрожая пляжам и побережьям", - отметил Ньюсом.

Впрочем, принятое им решение не приведет к полному исчезновению автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Запрет касается лишь продажи новых машин. Владельцы старых смогут продолжить ими пользоваться или продать их на рынке подержанных автомобилей. Если, конечно, власти штата к тому времени не примут какой-нибудь новый указ. Пока же они намерены сотрудничать с частным сектором, чтобы ускорить установку зарядных станций для электромобилей по всему штату и облегчить доступ местных жителей к ним по доступным ценам. Предполагается, что через 15 лет стоимость электромобиля и обычного авто сравняется.

Ограничения коснутся и грузовиков, правда, с 2045 года. К этому моменту в штате будет разрешено продавать большегрузы только с нулевым уровнем выбросов.

Стоит отметить, что именно Калифорния занимает первое место в США по количеству зарегистрированных в штате автомобилей. В 2018 году их было свыше 15 миллионов, что почти в два раза больше, чем в Техасе, занимающим второе место в этом рейтинге. Только в этом году, согласно прогнозам, в Калифорнии будет продано свыше 1,6 миллиона легковых и грузовых автомобилей.

Как передает AP, инициативу Ньюсома уже раскритиковали в Вашингтоне. Как заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, она нанесет ущерб экономике и является еще одним примером того, насколько радикальными стали демократы.

В мире США Климат на Земле

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