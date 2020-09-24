Постановление губернатора Камчатского края от 23 сентября 2020 года № 174 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 3 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"2)1. граждан Российской Федерации при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации:

а) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в день прибытия в Камчатском крае, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;";

2) дополнить частью 131 следующего содержания:

"13.1 Установить, что с 25 сентября 2020 года кинотеатры (кинозалы) вправе существлять деятельность при условии соблюдения требований "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020).";

3) в части 14:

а) в пункте 1 слово "просветительских" заменить словами "просветительских (за исключением проведения военно - исторической реконструкции "Курильский десант: штурм острова Шумшу" в селах Тигиль, Седанка, Воямполка)";

б) в пункте 2 слова "кинотеатров (кинозалов)" исключить;

в) в пункте 4 слова "кинотеатров (кинозалов)" исключить;

г) в пункте 6 слова "в количестве не более 12 человек" исключить;

4) часть 15 изложить в следующей редакции:

"15. Установить, что перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется:

1) при отрицательном результате лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, проведенных ими добровольно и за счет собственных средств не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, указанных в части З1 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", осуществляется за счет средств краевого бюджета;

2) при отрицательном результате лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, проведенных ими добровольно и за счет собственных средств не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты вылета из отдаленных районов Камчатского края, на территориях которых введен режим чрезвычайной ситуации.

При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территориях районов, указанных в настоящей части, осуществляется за счет средств краевого бюджета.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







