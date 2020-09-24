Кучеров обогнал Буре по голам в плей-офф НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров опередил Павла Буре по голам в плей-офф, а также превзошел достижение Евгения Малкина по передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Гол Кучерова минувшей ночью помог "молниям" обыграть "Даллас" в третьем матче серии со счетом 5:2, а также выйти вперед в противостоянии 2:1. Для Кучерова гол стал 36-м в плей-офф и по этому показателю он вышел на восьмое место среди российских игроков, опередив легендарного Павла Буре.

На седьмом месте Александр Могильный - 39 голов. Лучшим из россиян является Александр Овечкин из "Вашингтона" - 69 шайб. У Евгения Малкина из "Питтсбурга" - 63.

Кучеров также сделал 23-ю в нынешнем плей-офф передачу, установив новый рекорд для игроков из России. Прежнее достижение - 22 передачи, принадлежало Малкину.