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24.09.2020 08:33
Рубрика: Спорт

Кучеров обогнал Буре по голам в плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Winslow Townson Фото: AP Photo/Winslow Townson
Фото: AP Photo/Winslow Townson

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров опередил Павла Буре по голам в плей-офф, а также превзошел достижение Евгения Малкина по передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Фото: REUTERS/Perry Nelson
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Гол Кучерова минувшей ночью помог "молниям" обыграть "Даллас" в третьем матче серии со счетом 5:2, а также выйти вперед в противостоянии 2:1. Для Кучерова гол стал 36-м в плей-офф и по этому показателю он вышел на восьмое место среди российских игроков, опередив легендарного Павла Буре.

На седьмом месте Александр Могильный - 39 голов. Лучшим из россиян является Александр Овечкин из "Вашингтона" - 69 шайб. У Евгения Малкина из "Питтсбурга" - 63.

Кучеров также сделал 23-ю в нынешнем плей-офф передачу, установив новый рекорд для игроков из России. Прежнее достижение - 22 передачи, принадлежало Малкину.

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