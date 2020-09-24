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24.09.2020 20:14
Рубрика: Власть

Лавров: ОЗХО продолжает "морочить голову" России

Текст: Ольга Онежская
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) "морочит" российским властям голову, уклоняясь от ответа на запросы Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Изначально нам германские коллеги сказали: "Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело (блогера Навального - прим. "РГ") не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура - ОЗХО, обращайтесь туда", - рассказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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По словам главы МИД РФ, российская сторона практически сразу обратилась в ОЗХО, однако там начали в буквальном смысле "морочить голову", говоря, что никаких обращений и запросов не получали. Кроме того, руководство ОЗХО, в котором ведущие позиции занимают граждане стран-членов НАТО, уверяло Москву, что они "ни при чем", отметил Лавров.

Однако после, "когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у пациента", руководство организации начало извиняться, назвав случившееся недоразумением, рассказал глава российской дипломатии. В ответ на это, по словам министра, российская сторона задала вопрос: "Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?" Однако в ОЗХО ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это их обращение, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить".

"То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву", - заключил Лавров.

По его словам, Москва до сих пор не получила от ОЗХО никакого ответа на свои запросы.

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