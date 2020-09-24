Лавров: РФ и Иран продолжат работу над энергетическими проектами

Россия и Иран продолжат работать над совместными проектами в сфере энергетики, в том числе атомной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились продолжать осуществление крупных совместных инвестиционных проектов, прежде всего в сфере энергетики, в том числе атомной, в областях транспорта, промышленной кооперации", - заявил Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Министр также отметил, что сегодня Иран сталкивается с незаконными односторонними санкциями и давлением со стороны США, которые нацелены исключительно на его экономическую изоляцию и противоречат всем нормам международного права и, в частности, ВТО.