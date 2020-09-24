Лавров: РФ считает несправедливыми нападки на учреждения ООН

Москва считает несправедливыми участившиеся в последняя время нападки на ООН и ее структуры, прежде всего Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН в целом и ее специализированные учреждения. Это прежде всего относится к ВОЗ", - заявил Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в видеоформате на тему "Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19".

Министр также отметил, что по мнению большинства стран, на всех этапах пандемии ВОЗ действовала профессионально, делая эффективные упреждающие шаги в тесном контакте со всеми государствами-членами.

Напомним, что ранее США неоднократно обвиняли ВОЗ в якобы сокрытии масштабов пандемии коронавируса, а также бездействии и зависимости от Китая. В МИД РФ подобные попытки Вашингтона возложить на ВОЗ вину за пандемию, а также "выставить организацию крайней" назвали контрпродуктивными и безответственными.