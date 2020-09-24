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24.09.2020 19:12
Рубрика: Культура

Когда танцует бабушка бомжа

"Маркшейдер Кунст" сыграли сальсу и фанк
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Есть группы, которые лучше и значительнее, чем кажутся. Но они не любят мелькать на телеэкранах и давать интервью. А выходят на сцену, кажется, только когда напишут много хороших песен. Три года назад "Маркшейдер Кунст" спели в эфире "Вечернего Урганта", в канун 25-летия. Затем - в "Квартирнике Маргулиса" на НТВ. Потом выступали нечасто, теперь возвращаются и покажут в московском "Glavклубе Грин концерте" новую программу и альбом Freedom - первый за четыре года.
Сегодня в московском "Glavклубе Грин концерте" новая программа группы "Маркшейдер Кунст". Фото: photoxpress

Именно питерские "Маркшейдер Кунст" первыми начали играть на нашей рок-сцене музыку ска, румбу, кумбия, афробит и сальсу. Пеструю, яркую, звонкую, щедрую на эмоции. Разрабатывали разные музыкальные пласты (недаром "маркшейдер" переводится как горный инженер, а "кунст" - как искусство). А среди участников группы оказался даже Селенге Макангила из Конго, учившийся у себя на родине на священника, но изгнанный из семинарии за любовную связь и переехавший в Петербург - подпевал он лихо и очень органично для афробита. Это уже потом по их пути пошли "Квартал" или "Манго-Манго", а "Ленинград" поставил на поток зарабатывание миллионов не только на ядреных частушках, но и на умелом использовании агрессии или чувственности ритмов латино.

Но "Маркшейдер Кунст" никогда не кичились статусом первопроходцев (раньше их ска начали играть "Странные игры", но до сальсы и румбы в 80-е не добрались). Пели свои бойкие песни, в которых главными были не слова, а мелодии, настроение и общий шум-гам-позитив. Их песни звучали в саундтреках: "Питер FM", "Кислород", "Любовь в большом городе-2" и других. Но в звезды "инженеры" выбиться не смогли, даже несмотря на поддержку кинопродюсеров. Ясно почему: под эти песни можно было веселиться, они были эпикурейскими, мелодичными, полными шуток. Но в русском роке всегда слушают тексты. И героями здесь становятся люди, про песни которых можно сказать: "Они спели про меня и моих друзей, и я благодаря им стал лучше, понял что-то важное"... Ну, или типа того.

В середине нулевых у группы после всех их Kvasa-Kvasa, "Ямайки", "Чао-Чао" - хитовых, но те, что не станешь переслушивать через год, наконец появились такие песни: "Майк и Боб", "Танец бабушки бомжа", "Навсегда", "Света"... Новый альбом - еще один шаг к более значительному статусу.

В диске Freedom 9 песен и много стилевой свободы. Акцент перемещен на фанк, а латино добавляет сочных эмоций. Есть и лирика (треки "Маша" и Колыбельная"), и свежий порыв ритмов Карибского моря (Havana Club) и ритм-энд-блюз (Old School) со строчками "тебе уже 25, мне всего 52", "Я видел тех, кто видел Леннона". Но еще важнее строчки в припеве "Маша": "Нет такого слова, чтобы не простить/ Трудно жить толково и людей любить"... И сочувствующие скрипки где-то сверху, на дальнем плане, и крещендо медной группы...

Это первый альбом "Маркшейдер Кунст", который хочется переслушивать много раз. И не только за шутки и позитивные настроения. Тем интереснее прийти на этот концерт. Тем более, что теперь у них звучит еще и ситар, так что мало не покажется...

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