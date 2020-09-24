МИД Кубы: Запрет на ввоз кубинского рома и сигар ударит по самим американцам

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес прокомментировал введенный Вашингтоном запрет на ввоз табака и рома с Острова Свободы на территорию США.

"Ограничения на проживание на Кубе, а также ввоз табака и рома ограничивают права американцев и негативно влияют на семьи в обеих странах", - написал Бруно Родригес на своей странице в Twitter.

"Враги Кубы заблуждаются, если рассчитывают на то, что эти оппортунистские предвыборные действия президента США Дональда Трампа сломят волю кубинцев", - резюмировал дипломат.

Таким образом, Бруно Родригес отреагировал на решение американского лидера ввести новые санкции в отношении Острова Свободы. Отныне американцам, которым все же удастся попасть на Кубу, запрещено останавливаться в принадлежащих кубинскому государству отелях, а возвращаясь домой граждане США не смогут привезти самые популярные и известные сувениры: кубинские сигары и ром.

На сайте Белого Дома также был опубликован развернутый список кубинских отелей, которые отныне попали под запрет. Например, в него включены практически все крупные гостиницы Гаваны, которые по своему статусу являются совместным предприятием между кубинскими госкомпаниями и крупными европейскими гостиничными сетями.

Впрочем, очередные введенные ограничения вряд ли кардинальным образом повлияют на Кубу, уже привыкшую к всевозможным рестрикциям за более чем 60-летнюю историю тотальной блокады со стороны могущественного северного соседа. Начавшаяся было в 2014 году во времена президентства Барака Обамы оттепель в отношениях между странами сменилась очередным похолоданием спустя три года после прихода в Белый дом Дональда Трампа. И все же интерес рядовых американцев к туристическим поездкам на Кубу продолжал оставаться довольно высоким: многие прибывали на Остров на круизных лайнерах. Впрочем, летом 2019 года власти США ввели очередной запрет и туристическим кораблям запретили заходить в кубинские порты. С тех пор число прибывающих американских граждан резко сократилось.

Новый запрет прежде всего затронет друзей и родственников постоянно проживающих в США выходцев с Кубы, которые ранее, посещая своих близких, непременно привозили в подарок набор знаменитых кубинский сигар или бутылку местного рома. Хотя эти объемы все равно оставались ничтожны в сравнении с той долей, которую продукция кубинской табачной и алкогольной промышленности занимает в мире, являясь одним из лидеров на рынке элитного табака и рома. Таким образом, становится понятно, что заявленная Трампом цель - сократить доходы ненавистного ему кубинского государства - является всего лишь ширмой, за которой скрывается банальная предвыборная борьба за голоса избирателей в одном из ключевых штатов американской электоральной сцены - Флориды, где крайне важное положение занимает латиноамериканская диаспора.