Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы. Об этом сообщил на площадке Тюменского нефтегазового форума замминистра энергетики Павел Сорокин, чьи слова приводит РИА Новости.

"Часть средств для этого у "Газпрома" есть. Часть можно изыскать за счет повышения эффективности. А остальное - в докладе представлено несколько вариантов источников финансирования. Можно получить средства за счет предоставления льгот по НДПИ "Газпрому", снижения его дивидендов, за счет льгот по налогу на имущество или инвествычета. Будем обсуждать все возможные варианты с минфином", - сказал Павел Сорокин.

По его словам, в текущей экономической ситуации вероятность выбора способа финансирования, предполагающего снижение бюджетных поступлений, маловероятна. Замминистра подчеркнул, что экономически эффективная газификация субъектов РФ уже почти завершена​​​. Сейчас идет либо догазификация, то есть подключение новых потребителей там, где уже есть газ, либо подключение удаленных, изолированных территорий, где газа никогда не было (социальная газификация).