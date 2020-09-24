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24.09.2020 20:32
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о почти 11 900 выздоровевших от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Количество представителей Вооруженных сил, которые с помощью военных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось.

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По данным Минобороны на вечер 24 сентября, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровели 42 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 11 тысяч 879 человек.

Начиная с марта, более 41 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако рост заболеваемости коронавирусом в осенний период, который прогнозировали эксперты и который наблюдается в России и в мире, не обошел стороной и Вооруженные силы РФ. На сегодняшний день 501 военнослужащий, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это несколько больше, чем было в последние дни. 348 пациентов лежат в военных госпиталях. Пятеро изолированы по месту службы. Шесть человек находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 142 изолированы на дому. "Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков", - говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - двое. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у семи пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали почти 6 тысячам 300 гражданам, свыше тысячи ста из которых - гражданские. Отмечается, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.

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