Минск: Резолюция Литвы в отношении БелАЭС носит политический характер

Как очередную попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси с целью содействовать росту напряженности в межгосударственных отношениях расценил официальный Минск резолюцию литовского парламента относительно безопасности БелАЭС. Об этом говорится 24 сентября в заявлении Министерства энергетики РБ, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Этот литовский документ, убеждены в отраслевом ведомстве, носит сугубо политический характер. Вопросы безопасности Белорусской АЭС в Островце стали для определенных политических сил в Вильнюсе "предметом постоянных спекуляций, возможностью "заработать баллы" в угоду собственным интересам. Для этого формируется образ Беларуси как источника угрозы ядерной безопасности в Европе".

Большинство претензий соседней страны, убеждены в Минске, в том числе тезисы резолюции, основываются на домыслах, не имеют под собой обоснованных аргументов, а в отдельных случаях содержат недостоверную информацию. "В частности, в документе говорится о загрузке ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС без соответствующего разрешения регулирующего органа, неких незаконных работах и безответственном развитии ядерной энергетики, что не соответствует действительности, - отмечается в заявлении Минэнерго. - Мы рассчитываем, что международное сообщество способно объективно оценить ситуацию и не будет принимать во внимание подобные, явно политизированные, не подтвержденные фактами оценки литовской стороны".

Как известно, сооружение Белорусской атомной электростанции в Гродненской области осуществляется в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности. Это неоднократно подтверждено миссиями МАГАТЭ, оценками других авторитетных международных организаций, с которыми РБ сотрудничает на постоянной основе, резюмируют в Минэнерго.