24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным проект федерального бюджета на следующие три года.

Главный финансовый документ 2021-2023 годов уже получил одобрение на заседании правительства. Основные его идеи, отметил тогда Михаил Мишустин, сформулированы президентом: "Это качество жизни людей и конкурентоспособность страны".

- Нельзя разрывать качество жизни, социальные обязательства, уровень жизни людей с возможностями страны и экономики в конкурентном мире. Именно эти задачи мы решали все вместе, когда министерства и ведомства работали над проектом этого документа, - подчеркнул премьер.

Кабинет министров внес на суд депутатов семь бюджетообразующих законопроектов

Следующий этап бюджетного процесса - рассмотрение проекта документа в нижней палате парламента. Представить его в Госдуму правительство должно до 1 октября. Пока же кабинет министров внес на суд депутатов семь бюджетообразующих законопроектов, относящихся к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству. Они должны быть рассмотрены в приоритетном порядке одновременно с проектом главного финансового документа страны на трехлетку.

Билеты: возврат по порядку

Премьер утвердил правила возврата билетов на спектакли, концерты, выставки и экскурсии в случае отказа зрителей от их посещения. Теперь они будут едины для всех, в то время как раньше конкретные условия устанавливали сами организации, проводившие мероприятия.

Порядок зависит от причин, по которым зритель отказывается от посещения события. Если это вызвано его болезнью, смертью члена семьи или близкого родственника, то гражданин имеет право вернуть полную стоимость, причем даже при обращении в день проведения мероприятия. Для этого необходимо не позднее этой даты подать заявление в организацию или билетному оператору, а к нему приложить билет или копию электронного чека, если билет электронный, копию паспорта и подтверждающие документы (копию больничного листа, копии свидетельства о смерти и подтверждение родства). Копия больничного или свидетельства о смерти могут быть донесены в течение двух недель, если нет возможности предоставить их в срок. Все остальные документы необходимо передать вовремя - лично, почтой или через интернет.

Организации самостоятельно решают, как возвращать деньги, и могут отказать заявителю, если он обратился позже установленного срока или не предоставил подтверждающие документы.

При всех других причинах заявление и комплект документов, включающий билет, чек и копию паспорта, надо подать не менее чем за три дня до проведения мероприятия. И чем раньше обратиться за возвратом денег, тем больше их получишь. Чтобы вернуть полную стоимость, сдать билет необходимо не позднее чем за 10 дней. Если это сделать не позднее чем за пять дней, останется только половина суммы, а не позднее чем за три дня до мероприятия - всего 30 процентов. И - важно! - билеты, приобретенные в рамках акций и специальных программ, обратно могут не принимать.

Правила разрешают вернуть и абонемент. Получить полную его стоимость можно в случае болезни зрителя или смерти его родственника. По собственной инициативе, без весомых причин абонемент надо возвратить не позднее трех дней до начала первого мероприятия. Частичную компенсацию стоимости абонемента правила не предусматривают, но разрешают организациям самостоятельно устанавливать такую возможность.

Именные билеты и абонементы разрешено переоформить на другого человека, но сделать это необходимо не позднее чем за 10 дней. Билеты, купленные по льготным тарифам, можно переписать на другое лицо, если оно тоже имеет право на такую льготу.

На основе утвержденных премьером положений организации исполнительских искусств и музеи должны утвердить собственные правила, и они не могут устанавливать для зрителей менее благоприятные условия, чем прописанные правительством.