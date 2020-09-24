Мишустин обсудил с Володиным проект бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, в ходе которой обсуждался проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Законопроект уже получил одобрение на заседании правительства, а на следующей неделе ожидается его внесение в нижнюю палату парламента.

В Госдуму уже внесены подготовленные правительством семь бюджетообразующих законопроектов, относящихся к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству. Они должны быть рассмотрены в приоритетном порядке одновременно с проектом главного финансового документа страны на трехлетку.